Андрей Мостовой: когда «Зенит» пропустил в матче с «Сочи», немного испугался

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).
«Главное — добыли победу. Когда пропустили, я немного испугался, но внутри всё равно была уверенность, что забьём. Первый гол Сердара стал переломным моментом, второй он тоже очень хорошо попал — умеет головой играть. В какой-то момент я очень сильно задохнулся, давно со мной такого не было — пробежался туда-сюда несколько раз на рывках и потребовалась пара минут, чтобы отдышаться. Но в целом нормально, приятно было выйти на «Фиште».
Думаю, запредельная мотивация есть всегда, когда играешь против своей бывшей команды, у тебя удвоенный настрой показать себя. Конечно, мне тоже было приятно выйти на поле. С бывшими партнёрами пообщались, поговорили о прошлом», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».
- 12 апреля 2021
-
14:08
-
14:00
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:33
-
13:26
-
13:18
-
13:14
-
13:01
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:30
-
12:20
-
12:06
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:21
-
11:09
-
11:08
-
10:57
-
10:46
-
10:44
-
10:42
-
10:24
-
10:24
-
10:08
-
09:59
-
09:47
-
09:46
-
09:44
-
09:26