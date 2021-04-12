Андрей Мостовой: когда «Зенит» пропустил в матче с «Сочи», немного испугался

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1).



«Главное — добыли победу. Когда пропустили, я немного испугался, но внутри всё равно была уверенность, что забьём. Первый гол Сердара стал переломным моментом, второй он тоже очень хорошо попал — умеет головой играть. В какой-то момент я очень сильно задохнулся, давно со мной такого не было — пробежался туда-сюда несколько раз на рывках и потребовалась пара минут, чтобы отдышаться. Но в целом нормально, приятно было выйти на «Фиште».



Думаю, запредельная мотивация есть всегда, когда играешь против своей бывшей команды, у тебя удвоенный настрой показать себя. Конечно, мне тоже было приятно выйти на поле. С бывшими партнёрами пообщались, поговорили о прошлом», — приводит слова Мостового пресс-служба «Зенита».

Семак: матч с «Сочи» очень непросто складывался для «Зенита» в психологическом плане