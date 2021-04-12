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Стало известно, какие санкции грозят Гильерме за возможную провокацию фанатов «Спартака»

Стало известно, какие санкции грозят Гильерме за возможную провокацию фанатов «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович высказалась о конфликте вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме с болельщиками «Спартака» во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги (2:0).

Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес голкипера железнодорожников. Позже в «Спартаке» сообщили, что Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков красно-белых по ходу встречи.

«Оба случая являются нарушениями дисциплинарного регламента РФС. Это подлежит рассмотрению в рамках КДК. Если будет доказано, что были оскорбительные действия как со стороны Гильерме, так и со стороны зрителей, то могут быть вынесены санкции. В отношении вратаря может быть принято решение либо о штрафе, что является самым вероятным, либо о дисквалификации на пару матчей», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Маринато Гильерме приглашён на заседание КДК РФС
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