Гари Невилл: я немного переживал по поводу перехода Кавани

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл оценил выступление уругвайского форварда Эдинсона Кавани в нынешнем сезоне.

«Думаю, Гринвуду и Маркусу Рашфорду нужно ещё год поиграть рядом с Кавани. Он великолепный пример для них. Я немного переживал по поводу его перехода, потому что уже были примеры с Фалькао и Алексисом Санчесом. Но он отличается от них. Эдинсон здорово вписался в игру команды и очень помог „Манчестер Юнайтед“. Он делает правильные вещи на поле, правильные движения. Молодым нападающим нужно брать с него пример», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кавани провёл 20 матчей, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Видео гола Эдинсона Кавани в ворота «Тоттенхэм Хотспур»