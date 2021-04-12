Юрист рассказала, как «Спартак» могут наказать за выкрики фанатов в адрес Гильерме

Руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович сообщила, что «Спартак» могут наказать за оскорбительные выкрики болельщиков в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме во время матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги (0:2).
Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов «Спартака» в адрес голкипера железнодорожников. Позже в «Спартаке» сообщили, что Гильерме неоднократно провоцировал болельщиков красно-белых по ходу встречи.
«В отношении зрителей тоже могут быть предприняты санкции. Возможен либо штраф, либо запрет допуска на сектор стадиона на один матч. В любом случае, всё будет рассмотрено при соблюдении определённых процедур, должно быть представлено видео», — сказала Анцелиович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 12 апреля 2021
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