Экс-скаут «Барселоны»: обмен Артура на Пьянича — абсурд и одна из крупнейших аномалий

Бывший главный скаут «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри раскритиковал сделку клуба с «Ювентусом» летом 2020 года.



Напомним, сине-гранатовые обменялись с «бьянконери» полузащитниками. В каталонский клуб перешёл Миралем Пьянич, а в обратном направлении отправился Артур Рамос.



«На моей памяти, это одна из самых больших аномалий в истории футбола. Это полный абсурд. Вы меняете 23-летнего Артура, который получает € 2 млн, на 31-летнего игрока, которому придётся платить € 6 млн. То есть зарплатная ведомость только увеличивается», — приводит слова Кюри Sport.es.



«Барселона», набрав 65 очков в 30 матчах, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Ювентус» с 62 очками после 30 туров также располагается на третьей строчке в таблице итальянской Серии А.

«Сделка была очень близко». Экс-агент Неймара — о несостоявшемся возвращении в «Барселону»