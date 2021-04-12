Экс-скаут «Барселоны»: обмен Артура на Пьянича — абсурд и одна из крупнейших аномалий

Бывший главный скаут «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри раскритиковал сделку клуба с «Ювентусом» летом 2020 года.
Напомним, сине-гранатовые обменялись с «бьянконери» полузащитниками. В каталонский клуб перешёл Миралем Пьянич, а в обратном направлении отправился Артур Рамос.
«На моей памяти, это одна из самых больших аномалий в истории футбола. Это полный абсурд. Вы меняете 23-летнего Артура, который получает € 2 млн, на 31-летнего игрока, которому придётся платить € 6 млн. То есть зарплатная ведомость только увеличивается», — приводит слова Кюри Sport.es.
«Барселона», набрав 65 очков в 30 матчах, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Ювентус» с 62 очками после 30 туров также располагается на третьей строчке в таблице итальянской Серии А.
- 12 апреля 2021
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