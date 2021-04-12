«Я великий слепой». «Спартак» потроллил судей VAR роликом с известным видеоблогером

Пресс-служба московского «Спартака» подшутила над судьями матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).



В начале второго тайма мяч после удара полузащитника Виктора Мозеса, по всей видимости, попал в руку футболиста железнодорожников. Арбитры, отвечающие за VAR, разобрали эпизод и пришли к выводу, что пенальти назначать не нужно.



Представители красно-белых наложили на момент из трансляции, где судьи смотрят повтор, фрагмент из пародийного ролика известного видеоблогера Геннадия Горина, в котором он говорит: «Я великий слепой. Я ничего не вижу». После жеста главного арбитра Кирилла Левникова, решившего продолжить игру, следует видео с популярным в соцсетях публицистом и блогером Евгением Понасенковым.

Ролик доступен в «твиттере» «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».