«Я великий слепой». «Спартак» потроллил судей VAR роликом с известным видеоблогером

Пресс-служба московского «Спартака» подшутила над судьями матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).
В начале второго тайма мяч после удара полузащитника Виктора Мозеса, по всей видимости, попал в руку футболиста железнодорожников. Арбитры, отвечающие за VAR, разобрали эпизод и пришли к выводу, что пенальти назначать не нужно.
Представители красно-белых наложили на момент из трансляции, где судьи смотрят повтор, фрагмент из пародийного ролика известного видеоблогера Геннадия Горина, в котором он говорит: «Я великий слепой. Я ничего не вижу». После жеста главного арбитра Кирилла Левникова, решившего продолжить игру, следует видео с популярным в соцсетях публицистом и блогером Евгением Понасенковым.
Ролик доступен в «твиттере» «Спартака». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
- 12 апреля 2021
-
15:41
-
15:38
-
15:29
-
15:28
-
15:26
-
15:14
-
15:09
-
14:41
-
14:37
-
14:35
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:21
-
14:08
-
14:00
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:33
-
13:26
-
13:18
-
13:14
-
13:01
-
12:51
-
12:40
-
12:38
-
12:30
-
12:20
-
12:06
-
11:54
-
11:36
-
11:34
-
11:24
-
11:21