Почеттино: «Бавария» — лучший клуб мира. В ответном матче может произойти всё что угодно
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
«Убеждён, что случиться может всё что угодно. «Бавария» — лучший клуб мира на данный момент. Отношусь к сопернику с огромным уважением. Вместе с тем мы уверены в собственных силах. Прекрасно понимаем, что нужно настраиваться на победу и попытаться её добиться.
Что касается Маркиньоса, мы ещё не решили, примет ли он участие в матче. В стартовом составе он, конечно, не выйдет, но может выйти со скамейки запасных. Думаю, он мог бы сыграть», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.
Первый матч завершился победой парижской команды со счётом 3:2. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, в Париже.
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