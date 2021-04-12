«Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 12 апреля, состоится матч «Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Дерек Итон. Резервный рефери — Крейг Поусон.



«Вест Бромвич», набрав 21 очко в 30 турах, находится в зоне вылета, занимая предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От спасительной, 17-й строчки команду отделяют 11 очков. «Саутгемптон» (36) в свою очередь располагается на 14-м месте — в 10 очках от зоны вылета.