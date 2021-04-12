Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

«Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00
Футбол / Англия 0

Сегодня, 12 апреля, состоится матч «Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон». Встреча 31-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Хоуторнс» в Вест Бромвиче. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогать ему будут ассистенты Гарри Леннард и Дерек Итон. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Вест Бромвич», набрав 21 очко в 30 турах, находится в зоне вылета, занимая предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. От спасительной, 17-й строчки команду отделяют 11 очков. «Саутгемптон» (36) в свою очередь располагается на 14-м месте — в 10 очках от зоны вылета.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021