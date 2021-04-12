Александр Головин: получаю удовольствие от того, что удаются голевые передачи

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу в матче 32-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» (3:0), в котором он отметился голевой передачей. Россиянин был признан лучшим игроком встречи по версии WhoScored.
«Не такая простая игра, как может показаться по счёту. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно победить. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа.
Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное — это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнёрам. В том числе и из этого состоит моя работа. Конечно, получаю удовольствие от того, что получается отдавать такие передачи», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 12 апреля 2021
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