Мюллер: «Бавария» не понесётся в атаку сломя голову в матче с «ПСЖ»
Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Пари Сен-Жермен».
«Мы были бы счастливы создать столько же моментов, как в первом матче. В критические моменты нам нужно принимать более эффективные решения. Мы провели анализ, и я надеюсь, что сможем внедрить в игру его результаты. Мы подойдём к матчу, как обычно это делаем. Очень важно добиться баланса рисков в отдельных ситуациях. Мы не понесёмся в атаку сломя голову, но постараемся забить быстрый гол», — приводит слова Мюллера пресс-служба УЕФА.
Напомним, первый матч завершился победой парижской команды со счётом 3:2. Ответная встреча состоится завтра, 13 апреля, в Париже (Франция).
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