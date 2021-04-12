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Уткин: матч «Локомотив» — «Спартак» показывает, что не надо уговаривать Тедеско остаться

Уткин: матч «Локомотив» — «Спартак» показывает, что не надо уговаривать Тедеско остаться
Футбол / РПЛ 0
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Известный блогер Василий Уткин раскритиковал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско после поражения красно-белых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2).

«На мой взгляд, эта игра чётко показывает, что не надо уговаривать Тедеско, этого медвежонка Тедди, оставаться в «Спартаке». Если вы, конечно, хотите прогресса и развития команды. В матче с «Локомотивом» не сработало практически ничто из того, что считалось достижениями Тедеско до сих пор. Например, весь первый тайм я думал: «А где Соболев?» Вроде бы «Спартак» вначале давил — как раз игра для такого объёмного нападающего. Да и Соболев не раз показывал, что в некоторых ситуациях в штрафной неплохо разбирается. А тут его просто даже и не было.

Весь второй тайм «Спартак» занимался делом, которое в просторечии называется… Знаете, есть такое выражение: «Ну хорош уже тити мять». Вот «Спартак» этим примерно и занимался», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

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