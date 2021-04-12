Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«РБ Лейпциг» выкупил у «Монако» защитника Хенрихса

«РБ Лейпциг» выкупил у «Монако» защитника Хенрихса
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Защитник «РБ Лейпциг» Бенджамин Хенрихс, до последнего времени выступавший за команду на правах аренды из «Монако», продолжит играть за неё на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба «быков», клуб воспользовался опцией выкупа 24-летнего футболиста у монегасков и заключил с ним соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Условия сделки не уточняются.

«С момента перехода в «РБ Лейпциг» моей целью было остаться здесь надолго. Чувствую себя здесь как дома и счастлив, что проведу в команде ближайшие несколько лет. Травмы остались позади. Теперь я хочу двигаться только вперёд», — сказал Бенджамин.

Хенрихс является воспитанником «Байера-04», за который выступал с 2015 по 2018 год. Затем немецкий игрок перебрался в «Монако», а в начале этого сезона его арендовал «РБ Лейпциг». В составе «быков» защитник провёл 10 матчей в Бундеслиге и отдал 1 голевой пас.

Конате, который близок к переходу в «Ливерпуль», поставил Рамоса выше ван Дейка в рейтинге
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021