«РБ Лейпциг» выкупил у «Монако» защитника Хенрихса

Защитник «РБ Лейпциг» Бенджамин Хенрихс, до последнего времени выступавший за команду на правах аренды из «Монако», продолжит играть за неё на постоянной основе.



Как сообщает пресс-служба «быков», клуб воспользовался опцией выкупа 24-летнего футболиста у монегасков и заключил с ним соглашение, рассчитанное до лета 2025 года. Условия сделки не уточняются.



«С момента перехода в «РБ Лейпциг» моей целью было остаться здесь надолго. Чувствую себя здесь как дома и счастлив, что проведу в команде ближайшие несколько лет. Травмы остались позади. Теперь я хочу двигаться только вперёд», — сказал Бенджамин.



Хенрихс является воспитанником «Байера-04», за который выступал с 2015 по 2018 год. Затем немецкий игрок перебрался в «Монако», а в начале этого сезона его арендовал «РБ Лейпциг». В составе «быков» защитник провёл 10 матчей в Бундеслиге и отдал 1 голевой пас.

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