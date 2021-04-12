Влашич и Рондон — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ротором»

Сегодня, 12 апреля, состоится матч ЦСКА — «Ротор». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Эджуке, Влашич, Рондон.
Запасные: Помазун, Васин, Ахметов, Яковлев, Тикнизян, Дзагоев, Шкурин, Чалов.
Стартовый состав «Ротора»: Чондрич, Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Фламарион, Алейник, Жигулёв, Песегов, Давиташвили, Понсе.
Запасные: Обухов, Байрыев, Медведь, Вершков, Маевский, Серченков, Арабидзе, Кипиани, Муллин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ротор».
ЦСКА, набрав в 24 матчах 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.
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