Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Влашич и Рондон — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Ротором»

Сегодня, 12 апреля, состоится матч ЦСКА — «Ротор». Встреча 25-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Щенников, Карпов, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Эджуке, Влашич, Рондон.

Запасные: Помазун, Васин, Ахметов, Яковлев, Тикнизян, Дзагоев, Шкурин, Чалов.

Стартовый состав «Ротора»: Чондрич, Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Фламарион, Алейник, Жигулёв, Песегов, Давиташвили, Понсе.

Запасные: Обухов, Байрыев, Медведь, Вершков, Маевский, Серченков, Арабидзе, Кипиани, Муллин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ротор».



ЦСКА, набрав в 24 матчах 43 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.