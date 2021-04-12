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Рондон — об Оличе: он носил красно-синюю футболку, он идентифицирует себя с клубом

Рондон — об Оличе: он носил красно-синюю футболку, он идентифицирует себя с клубом
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Хосе Саломон Рондон высказался по поводу новоиспечённого главного тренера армейцев Ивицы Олича.

«Видел ли я фото Олича на базе ЦСКА? Да, когда я впервые приехал на базу, мне здесь всё показали. Я видел Ивицу на фото вместе с президентом Владимиром Путиным, с Кубком УЕФА после финала. Красивая история: человек из другой страны, из Хорватии, выигрывает трофеи с ПФК ЦСКА и через несколько лет возвращается уже как главный тренер.

Но дело здесь не только в истории: эти снимки доказывают, что Ивица идентифицирует себя с клубом, он носил красно-синюю футболку, и работать здесь для него очень важно. А игроки видят, кто он такой, знают, насколько высокие требования предъявлял к себе, когда сам был футболистом», — цитирует Рондона официальный сайт ЦСКА.

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