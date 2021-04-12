«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Локомотивом»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видеоролик о матче с «Локомотивом» (0:2), показав, что осталось за кадром встречи.



«Красно-белые владели преимуществом, но пропустили голы после контратак. Оставшись в меньшинстве, наши парни продолжали атаковать, однако пробить Гилерме так и не получилось. Все яркие моменты московского дерби и огненная атмосфера подтрибунки — в традиционной рубрике», — говорится в описании видео.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.



Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который замкнул прострел Фёдора Смолова. На 45+1-й минуте железнодорожники удвоили преимущество. В этот раз Смолов записал на свой счёт не результативную передачу, а гол. Российский нападающий поразил ворота «Спартака» прямым ударом со штрафного. Стандарт был назначен за «фол последней надежды» в исполнении защитника красно-белых Айртона. Бразилец получил красную карточку. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».