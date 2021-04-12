Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Локомотивом»

«Спартак» показал, что осталось за кадром дерби с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видеоролик о матче с «Локомотивом» (0:2), показав, что осталось за кадром встречи.

«Красно-белые владели преимуществом, но пропустили голы после контратак. Оставшись в меньшинстве, наши парни продолжали атаковать, однако пробить Гилерме так и не получилось. Все яркие моменты московского дерби и огненная атмосфера подтрибунки — в традиционной рубрике», — говорится в описании видео.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат РФС.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Спартак». Московское дерби проходило на стадионе «РЖД Арена» в столице и завершилось со счётом 2:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

Счёт в матче был открыт на 22-й минуте. Гол забил нападающий «Локомотива» Франсуа Камано, который замкнул прострел Фёдора Смолова. На 45+1-й минуте железнодорожники удвоили преимущество. В этот раз Смолов записал на свой счёт не результативную передачу, а гол. Российский нападающий поразил ворота «Спартака» прямым ударом со штрафного. Стандарт был назначен за «фол последней надежды» в исполнении защитника красно-белых Айртона. Бразилец получил красную карточку. Во втором тайме изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Локомотива».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021