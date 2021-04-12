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Орлов: зачем Алексей Миранчук «Зениту»? Чтобы он у нас не играл?

Орлов: зачем Алексей Миранчук «Зениту»? Чтобы он у нас не играл?
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Геннадий Орлов оценил перспективу возможного перехода полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в санкт-петербургский «Зенит».

«Миранчук «Зениту» не нужен. Ну, если Алексей там не играет, то зачем он «Зениту»? Чтобы он у нас не играл? Это типичный российский представитель. Вот Смолов поехал в Испанию, даже «Реалу» с «Барселоной» забил! Сейчас он, кстати, здорово сыграл за «Локомотив». Но всё равно он пропадает. Также пропадают и Малком, и Вендел, и Азмун. Они в эпизоде здорово сыграют, а дальше выключаются», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в начале этого сезона. В составе бергамасков хавбек провёл 20 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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