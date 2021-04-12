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Орлов: где Малком в списке лучших ассистентов? Три буквы тащат его вниз

Орлов: где Малком в списке лучших ассистентов? Три буквы тащат его вниз
Футбол / РПЛ 0
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Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу неудачной игры нападающего санкт-петербургского «Зенита» Малкома.

«В лидерах чемпионата по голевым передачам Нобоа и Дуглас Сантос. А где Малком? Он же играет под нападающими. У него фамилия такая, начинается с «Мал». Понимаете? Эти три буквы тащат его вниз. За какие деньги его приобрели? Когда человека приглашают за такие деньги, надо, чтобы он сразу был ведущий. Это уже для нового спортивного директора. Если вы убеждаете клуб, чтобы взяли игрока, то должно присутствовать цена-качество», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны» за € 40 млн. В нынешнем сезоне 23-летний бразильский форвард провёл 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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