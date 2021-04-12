Финальный матч Кубка России пройдёт в Нижнем Новгороде

Финал Кубка России сезона-2020/2021 примет Нижний Новгород, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.



«Финальный матч Кубка России пройдёт 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». Такое решение было принято на бюро исполкома РФС 12 апреля», — сообщает пресс-служба РФС.

Также были определены дата и время полуфиналов Кубка России — оба матча состоятся 21 апреля. «Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в 16:00 мск, «Локомотив» и ЦСКА — в 19:00 мск.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», который в финале турнира в 2020 году обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0. Всего у «Зенита» четыре трофея. Лидером по количеству завоёванных Кубков России является московский «Локомотив». Железнодорожники выиграли восемь трофеев.