Орлов: если бы у «Сочи» был ещё один исполнитель-голеадор, «Зенит» мог бы проиграть

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу результата недавнего матча чемпионата России «Сочи» — «Зенит» (1:2).

«Давайте поздравим «Зенит» с волевой победой. Сколько было пересудов, особенно в Москве! Задают вопрос: «Почему «Сочи», проигрывая 1:2, перестал бороться?» Да «Сочи» показал, что это очень хорошая команда, организованная. Если б у них был ещё хотя бы один исполнитель-голеадор, то «Зенит» мог бы и проиграть», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал «Зенит». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа.

«Зенит» в 25 матчах набрал 54 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (40) — на 7-м месте.