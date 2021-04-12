Глушаков: надежда ещё сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал о своей травме.
«Сделал МРТ, посмотрели врачи… Частичное повреждение внутренней боковой связки. Колено. Ок. Что не убивает, делает сильнее. Сейчас — активный курс физио, через 3-4 дня уже реабилитации и специальные тренировки. Надежда ещё сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца. Очень хочу сыграть в последнем туре чемпионата или, например, в предпоследнем. Спасибо за поддержку! С командой всегда — и на поле и за полем. «Химки»!» — написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
«Химки» в 25 матчах набрали 38 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре команда Игоря Черевченко сыграет в гостях с «Ахматом» — бывшим клубом Глушакова. В подмосковный клуб футболист перешёл 1 октября 2020 года на правах свободного агента.
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