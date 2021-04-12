«Неужели в «Спартаке» не учат ставить стенки?» Кавазашвили — о голе Смолова со штрафного

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о поражении красно-белых в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2). Также Кавазашвили раскритиковал действия голкипера «Спартака» Александра Максименко в эпизоде, когда нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов забил гол прямым ударом со штрафного.
«Думаю, что в целом «Спартак» не должен был проигрывать. Настрой у ребят был очень высокий, и команда в принципе на подъёме. Я не могу сказать, что в этом матче команда была развалена. Они и в первом, и во втором тайме старались, играли. Пытались, во всяком случае, наладить взаимопонимание. Немного более слабо сыграло нападение.
Как всегда, у меня претензии к нашему молодому красивому вратарю Максименко. Неужели его не обучают в команде, как надо ставить стенки, как надо стоять в воротах и выходить на мячи и так далее… Я понимаю, что, когда вратарь ставит стенку в один угол, он занимает позицию и сторожит другой, свободный угол. Но когда он ставит стеночку и за ней прячется, а ему в тот угол, которому он должен 90% внимания уделять, забивают, я этого не понимаю.
Вообще, я очень хотел бы иметь в лице нашего «Спартака» более сильную команду. А если говорить о «Локомотиве», то они меня удивляют. Удивляет, что они прогрессируют, играют всё лучше и лучше. Очень приятно, что среди московских команд начал выделяться «Локомотив», — цитирует Кавазашвили Rusfootball.info.
- 12 апреля 2021
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