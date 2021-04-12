Ибрагимовича могут оштрафовать за поход в ресторан во время локдауна

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подозревается в нарушении ковидных ограничений. 39-летнего шведа могут оштрафовать за поход в ресторан во время локдауна, информирует La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что Ибрагимович посетил ресторан своего товарища Тано Симонато в Милане. Компанию Златану составил экс-футболист «Милана» Иньяцио Абате. В социальных сетях в Италии появилось фото, на котором Ибрагимович запечатлён без маски в компании нескольких человек.

«Ибра, Иньяцио и ещё один дорогой друг пришли навестить меня, мы пробыли там пару часов, а затем они отправились домой. Это была дружеская встреча. У них не было обеда, мы выпили бокал вина, как друзья, и всё», — приводит слова Симонато La Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день Милан находится в красной зоне распространения COVID-19, по причине чего и был ведён режим локдауна. За нарушение антикоронавирусного протокола Ибрагимович уже подвергся критике. Также ему грозит штраф.