Тухель — о четвертьфинале ЛЧ: в ответном матче «Порту» будет проще, чем «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».



«Нужно чётко понимать, что в матчах с «Порту» всегда будут удачные и неудачные отрезки. В первом матче мы порой контролировали игру, создавали полумоменты, хорошо использовали контрпрессинг. Вместе с тем, «Порту» временами диктовал нам свои условия. Иногда наш соперник активно нагружает фланги, задавая множество вопросов нашей защите. В общем, в первой встрече были взлёты и падения, инициатива переходила от одной команды к другой. Но так и должно было быть.



Мы никогда не играем в пассивной манере, и я не думаю, что нам стоит менять свой подход. Нам просто нужно сосредоточиться на своей собственной игре, постараться показать свой лучший футбол, что должно помочь нам выйти в полуфинал. Наверное, «Порту» в каком-то смысле проще — у них есть чёткая задача — забить три гола. Мы же можем оказаться в незавидном положении, если будем только удерживать преимущество, добытое в первой встрече. Я надеюсь, что моя команда будет готова к завтрашнему испытанию и сможет показать хорошую игру», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.



Первый четвертьфинальный матч завершился победой английской команды со счётом 2:0.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск.

Томас Тухель прокомментировал победу «Челси» в матче с «Порту» в Лиге чемпионов