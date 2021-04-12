Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям после матча с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям после матча 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:3).
«Ещё один матч и ещё более отвратительные оскорбления на расовой почве, от которых пострадал один из наших игроков.
Руководство данных социальных сетей получили всю необходимую информацию. Теперь нам вместе с руководством английской Премьер-лиги нужно определить наиболее эффективные действия, чтобы в будущем таких историй становилось меньше. Мы с тобой, Сонни», – говорится в сообщении в официальном «твиттере» «шпор».
Фотографию можно увидеть на официальной странице «Тоттенхэма» в "Твиттере".
В первом тайме при счёте 0:0 главный арбитр матча Крис Кавана отменил гол нападающего «МЮ» Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки полузащитник манкунианцев Скотт Мактоминай отмахнулся от Сон Хын Мина.
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«Манчестер Юнайтед» в 31 матче набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Тоттенхэм» (49) — на 7-м месте.
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