«Мы — единое целое!» Магнуссон поблагодарил игроков ЦСКА за футболки со словами поддержки

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московской ЦСКА принимает волгоградский «Ротор». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игроки ЦСКА вышли на матч в футболках со словами поддержки защитника команды Хёрдура Магнуссона, который получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона, сообщает официальная пресс-служба армейцев в «Твиттере».

Магнуссон ответил на эту публикацию пресс-службы ЦСКА, поблагодарив команду за поддержку.

«Благодарен за этот жест партнёрам по команде, клубу и болельщикам. Это многое значит для меня и сильно мотивирует. Мы — единое целое!» — написал Магнуссон в своём «твиттере».