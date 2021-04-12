Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Погребняк: коронавирус мне помог. Испугался, что карьера закончится так нелепо

Погребняк: коронавирус мне помог. Испугался, что карьера закончится так нелепо
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, почему решил продолжать карьеру.

«Может, коронавирус мне и помог. Когда лежал в больнице, признаюсь, испугался, что так нелепо может закончиться моя карьера. Идя на поправку, принял немало усилий, чтобы преодолеть стереотипы о том, что эту болезнь нельзя победить. Был одним из первых российских футболистов, который заразился этим вирусом.

Секрета у меня никакого нет. Я так же мотивирован, как и раньше. Футбол — это моя жизнь, играю с таким же азартом. А азарт возрастов не имеет», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:2. Погребняк оформил дубль.

Дубль Погребняка — в видеообзоре матча «Динамо» М — «Урал»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021