Погребняк: коронавирус мне помог. Испугался, что карьера закончится так нелепо

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, почему решил продолжать карьеру.
«Может, коронавирус мне и помог. Когда лежал в больнице, признаюсь, испугался, что так нелепо может закончиться моя карьера. Идя на поправку, принял немало усилий, чтобы преодолеть стереотипы о том, что эту болезнь нельзя победить. Был одним из первых российских футболистов, который заразился этим вирусом.
Секрета у меня никакого нет. Я так же мотивирован, как и раньше. Футбол — это моя жизнь, играю с таким же азартом. А азарт возрастов не имеет», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:2. Погребняк оформил дубль.
- 12 апреля 2021
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