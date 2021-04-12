Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

ЦСКА обыграл «Ротор» благодаря голам Эджуке и Рондона

ЦСКА обыграл «Ротор» благодаря голам Эджуке и Рондона
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московской ЦСКА принимал волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

Счёт в матче был открыт в компенсированное к первому тайму время. Вингер ЦСКА Чидера Эджуке забил гол на 45+1-й минуте. Сигурдссон от левого угла штрафной площади сместился ближе к центру и сделал передачу на Эджуке, который обработал мяч и пробил низом в левый угол ворот. Второй гол армейцы забили на 70-й минуте, скоростную комбинацию партнёров результативным ударом завершил нападающий Хосе Саломон Рондон. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу ЦСКА.

ЦСКА, набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.

Россия - Премьер-Лига. 25-й тур
12 апреля 2021, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ротор
Волгоград
1:0 Эджуке – 45+1'   2:0 Рондон – 70'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021