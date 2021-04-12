ЦСКА обыграл «Ротор» благодаря голам Эджуке и Рондона

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московской ЦСКА принимал волгоградский «Ротор». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Счёт в матче был открыт в компенсированное к первому тайму время. Вингер ЦСКА Чидера Эджуке забил гол на 45+1-й минуте. Сигурдссон от левого угла штрафной площади сместился ближе к центру и сделал передачу на Эджуке, который обработал мяч и пробил низом в левый угол ворот. Второй гол армейцы забили на 70-й минуте, скоростную комбинацию партнёров результативным ударом завершил нападающий Хосе Саломон Рондон. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу ЦСКА.
ЦСКА, набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 14-й строчке.
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