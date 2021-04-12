Игало: ушёл из «МЮ», потому что хотел играть, но для меня было привилегией находиться там

Экс-Нападающий «Манчестер Юнайтед» Одион Игало, ныне выступающий за «Аль-Шабаб», рассказал о временах выступления за манкунианцев.



«У меня не было возможности остаться в «МЮ», потому что я хотел больше игровой практики. В моём возрасте я хочу играть, а не просто сидеть на скамейке запасных и не иметь шансов выходить на поле.



Я не просто хотел быть в «Манчестер Юнайтед», получая зарплату — я хотел быть вовлечённым в достижение целей, поэтому я сказал своему агенту, что если поступит предложение, я обдумаю его и посмотрю, что лучше для меня. В итоге я это и сделал.



Я так счастлив, что мой путь пересёкся с «МЮ». «Манчестер Юнайтед» — это клуб, который я люблю всем сердцем, и это чувство останется со мной на всю оставшуюся жизнь, поэтому играть за манкунианцев было большой привилегией, которую я не принимаю как должное.



Независимо от обстоятельств, которые привели меня к уходу, я всегда буду благодарен тренеру, моим товарищам по команде и болельщикам», — приводит слова Игало Sky Sports.



В составе «красных дьяволов» 31-летний нигерийский форвард сыграл 23 матча и забил 5 голов. Манкунианцы заплатили за годичную аренду Игало € 12 млн. В январе 2021 года игрок вернулся в расположение «Шанхай Шеньхуа», откуда и перешёл в «Аль-Шабаб». Его контракт с аравийским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Одион Игало перешёл в «Аль-Шабаб»