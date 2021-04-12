Погребняк: сборная? Давайте будем реалистами. Всему своё время

Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о своей игре в последних матчах чемпионата России.

«На нас всегда давит результат, хотим выигрывать в каждой игре. Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать.



К тому же посмотрите, какие голевые передачи раздаёт Игорь Калинин. Он отлично подал и с «Арсеналом», и с «Динамо». В таких партнёрах тоже кроется успех результативности нападающего. Сборная? Давайте будем реалистами. Всему своё время», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.