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Погребняк: сборная? Давайте будем реалистами. Всему своё время

Погребняк: сборная? Давайте будем реалистами. Всему своё время
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о своей игре в последних матчах чемпионата России.

«На нас всегда давит результат, хотим выигрывать в каждой игре. Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать.

К тому же посмотрите, какие голевые передачи раздаёт Игорь Калинин. Он отлично подал и с «Арсеналом», и с «Динамо». В таких партнёрах тоже кроется успех результативности нападающего. Сборная? Давайте будем реалистами. Всему своё время», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Дубль Погребняка — в видеообзоре матча «Динамо» М — «Урал»
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