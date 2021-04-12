Погребняк: сборная? Давайте будем реалистами. Всему своё время
Нападающий «Урала» Павел Погребняк высказался о своей игре в последних матчах чемпионата России.
«На нас всегда давит результат, хотим выигрывать в каждой игре. Нахожусь в хорошей форме. Тренер говорит, что Погребняк держит нужный темп, что приносит пользу команде, что восторгается формой. Разве не это мотивация для игрока? Моя работа стала переходить в небольшую результативность, что не может не радовать.
К тому же посмотрите, какие голевые передачи раздаёт Игорь Калинин. Он отлично подал и с «Арсеналом», и с «Динамо». В таких партнёрах тоже кроется успех результативности нападающего. Сборная? Давайте будем реалистами. Всему своё время», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Дубль Погребняка — в видеообзоре матча «Динамо» М — «Урал»
Рекомендуем вам
- 12 апреля 2021
-
21:41
-
21:39
-
21:33
-
21:20
-
21:09
-
20:58
-
20:55
-
20:52
-
20:47
-
20:38
-
20:36
-
20:28
-
20:21
-
20:14
-
20:05
-
19:57
-
19:41
-
19:30
-
19:24
-
19:05
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:44
-
18:43
-
18:35
-
18:25
-
18:16
-
18:12
-
17:43
-
17:32
-
17:18
-
17:14
-
17:12
-
17:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам