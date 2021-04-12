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Погребняк: на «Динамо» был особый настрой. На их команду хочется смотреть

Погребняк: на «Динамо» был особый настрой. На их команду хочется смотреть
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о принципиальности встречи с московским «Динамо» (2:2).

«Да, игра в «Динамо» — это не лучший этап в моей карьере. Но не будем вдаваться в воспоминания. Но, конечно, был особый настрой, потому что играли с одним из лидеров нашего чемпионата. То, что в команде много молодых футболистов, заслуживает уважения. Это большая заслуга тренера. Он их ставит, а значит, доверяет. Мне кажется, для динамовских болельщиков это большой плюс. На команду хочется смотреть, хочется переживать за неё», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Уралом». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:2.

Дубль Погребняка — в видеообзоре матча «Динамо» М — «Урал»
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