Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» увеличил отрыв от «Спартака»

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 25-го тура.

В четвёрке лидеров изменений не произошло. Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 54 очка, переиграв в последнем матче «Сочи» (2:1). На втором месте остаётся московский «Спартак» (47), который в этом туре проиграл «Локомотиву» (0:2) и увеличил своё отставание от первого места до 7 очков. На третьем месте расположились сами железнодорожники (46).

4-е место благодаря победе над «Ротором» (2:0) сохраняет московский ЦСКА (46). На 5-е место поднялся казанский «Рубин», в копилке которого 43 очка после победы в матче с «Ростовом» (1:0). Шестое место — московское «Динамо» (43), которое потеряло очки в матче с «Уралом» (2:2). На седьмом месте идёт «Сочи» (40).

На восьмое место поднялись «Химки» (38), обыгравшие в 25-м туре РПЛ «Тамбов» (1:0). Девятое место — «Ростов» (37). Десятое место сохранил за собой «Краснодар» (34), который уступил тульскому «Арсеналу» (0:1) в первом матче под руководством Виктора Гончаренко. «Ахмат», проиграв в матче с «Уфой» (0:3), остался на 11-й строчке, на счету грозненской команды 32 очка. На 12-м месте — «Урал» (30).

В зоне переходных матчей по-прежнему находятся «Арсенал» (20) и «Ротор» (18). В зоне вылета — «Уфа» (17) и «Тамбов» (13).

Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»