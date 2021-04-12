Тренер «Ротора» прокомментировал поражение в матче с ЦСКА

Главный тренер «Ротора» Хасанби Биджиев поделился впечатлениями от матча с ЦСКА (0:2).
«Как и ожидалось, матч был тяжёлым. Первый тайм выдерживали темп соперника, неприятно, что пропустили. В раздевалке настраивались, что надо продолжать играть. По самоотдаче нет вопросов. Все на 100% выложились. Были ошибки, но без них не бывает футбола. В спокойной обстановке проанализируем.
Я бы не сказал, что у Чондрича много ошибок, он выручает. В моменте с голом он был закрыт игроками, не видел момент удара. Вратарь действует надёжно, поводов усомниться в нём нет. Надо забивать мячи. Продолжать работу, другого рецепта нет. Уверены, „Ротору“ по силам остаться в РПЛ. Сделаем всё, чтобы этого добиться», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 12 апреля 2021
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