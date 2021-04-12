Томас Тухель в преддверии матча с «Порту» рассказал о состоянии Н'Голо Канте

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту» рассказал о состоянии полузащитника лондонцев Н'Голо Канте.



«Во-первых, я был невероятно счастлив, когда Канте на прошлой неделе принял участие в первом матче с «Порту», потому что я вовсе не ожидал этого.



Он был достаточно уверен в себе, чтобы вернуться раньше и помочь нам в последние 15 минут. Но недостатком этой ситуации было то, что он немного потерял сон из-за постоянных перелётов, у него было меньше работы на тренировках, потому что он сидел на скамейке запасных и играл всего 20 минут. На следующий день после матча с «Порту» Н'Голо выглядел не в своей тарелке и не мог тренироваться, как обычно.



Мы решили дать поиграть Канте, выпустив его со скамейки запасных в матче с «Кристал Пэлас», но, честно говоря, решение насчёт его участия в матче с «Порту» я приму завтра утром, когда увижу его на тренировке и пойму, в каком он состоянии относительно остальных футболистов», — цитирует немецкого специалиста Sky Sports.



Н'Голо Канте получил травму в отборочном матче чемпионата мира — 2022 со сборной Украины (1:1) и пропустил заключительные встречи французов во время мартовского перерыва на матчи сборных. В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний полузащитник провёл 26 матчей, отметившись двумя результативными передачами.



Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Порту» состоится 13 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Начало встречи — в 22:00 мск. Первый четвертьфинальный матч завершился победой английской команды со счётом 2:0.

Тухель — о четвертьфинале ЛЧ: в ответном матче «Порту» будет проще, чем «Челси»