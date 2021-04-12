Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» пропустил гол после удара головой с 36 метров. Видео

В матче 30-го тура чемпионата Северной Ирландии «Гленторан» — «Дангэннон Свифтс» (2:0) был забит курьёзный гол, вызвавший резонанс в спортивных медиа и социальных сетях.
Оба гола в матче на свой счёт записал нападающий «Гленторана» Рори Доннели. Один из них 29-летний футболист забил ударом головой практически от центрального круга — с 36 метров. Вратарь «Дангэннон Свифтс» Рой Кэрролл неудачно сыграл на выходе. Мяч отскочил к Доннели, который пробил головой по незащищённым воротам, невзирая на внушительное расстояние.
Ролик опубликовала пресс-служба «Гленторана» в «Твиттере». Права на видео — NIFL.
Примечательно, что голкипер «Гленторана» Рой Кэрролл в период с 2001 по 2005 год выступал в составе «Манчестер Юнайтед». За «красных дьяволов» он провёл 72 матча во всех турнирах и пропустил 46 голов.
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