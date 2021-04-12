Нападающий «Вулверхэмптона» из-за травмы пропустит Евро-2020

Нападающий «Вулверхэмптон Уондерерс» и сборной Португалии Педру Нету получил травму коленной чашечки.
Как сообщает Sky Sports, 21-летний футболист в ближайшее время перенесёт операцию на травмированном колене, из-за чего он пропустит остаток сезона-2020/2021. Нету получил травму в матче 31-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (1:0), из-за чего был заменён на 33-й минуте той встречи.
По сведениям источника, Педру Нету также пропустит Евро-2020, где мог бы выступить в составе сборной Португалии. Нападающий дебютировал за национальную команду в ноябре 2020 года, провёл три матча и забил один гол.
В сезоне-2020/2021 Педру Нету провёл 31 матч в АПЛ, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Португалец стал игроком «Вулверхэмптона» в августе 2019 года, перейдя из стана «Лацио». За его трансфер «волки» заплатили € 17,9 млн. На данный момент специализированный портал Transfermarkt оценивает Нету в € 35 млн.
- 12 апреля 2021
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