В РПЛ отреагировали на появление Сухины в судейской перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

Пресс-атташе РПЛ Дмитрий Зеленов прокомментировал появление начальника «Локомотива» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура со «Спартаком» (2:0).

«Согласно пункту «Г» статьи 7.6 регламента РПЛ, организатор матча должен исключить присутствие в судейской комнате любых лиц за исключением судьи, его помощников, резервного судьи, дополнительных помощников судьи, видео-ассистента судьи, помощника видео-ассистента судьи, инспектора, делегата и комиссара. Делегату матча от РПЛ информации о нахождении посторонних лиц в судейской со стороны арбитров и официальных лиц не поступало. Видеоматериалы будут переданы в КДК РФС для принятия дисциплинарного решения», — цитирует Зеленова «РБ-Спорт».