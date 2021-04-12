Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира чемпионата Шотландии

Лондонский «Арсенал» проявляет предметный интерес к приобретению нападающего «Селтика» Одсонна Эдуарда.
По сообщению The Telegraph, руководство «канониров» планирует увеличить обойму нападающих в летнее трансферное окно и считает именно Эдуарда лучшим кандидатом на эту роль. Боссы «Арсенала» видят в нём долгосрочную замену Александру Ляказетту, которому в мае этого года исполнится уже 30 лет.
Как сообщает источник, «пушкари» уже связывались с окружением французского форварда, но летом им придётся столкнуться с конкуренцией за право его приобретения со стороны соперников «Лестер Сити».
Одсонн Эдуард является воспитанником «ПСЖ», за основной состав которого он не провёл ни одного матча. В августе 2017 года он на правах аренды перешёл в «Селтик», а уже в мае 2018 года «кельты» за € 10,3 млн выкупили его у парижан.
В нынешнем сезоне шотландской Премьер-лиги Эдуард провёл 27 матчей и забил 16 мячей (5 с пенальти), являясь лучшим бомбардиром турнира. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в € 15 млн.
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