Арбитр Федотов: никакой победы «Спартак» за матч с «Локо» не получит, РФС на это не пойдёт

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком» из-за визита начальника команды Станислава Сухины в судейскую.
«Чтобы «Спартаку» присудили победу над «Локомотивом», надо ещё доказать, что Сухина заходил в судейскую, чтобы манипулировать судьями. Думаю, судей вызовут на КДК, инспектора и делегата тоже. Но обычно в судейскую заходят все, кому не лень. Просто тут пошла волна.
Судьи спокойно скажут, что манипулирования со стороны Сухины не было. Всё может закончиться гораздо проще: ЭСК признает, что ошибок судей не было, что решения Левникова были правильными. А следовательно, не было и манипулирования со стороны Сухины. Ему выпишут штраф, погрозят пальчиком. Никакой победы за матч с «Локомотивом» «Спартак» не получит, РФС на это не пойдёт», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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