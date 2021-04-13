Эджуке — о победе ЦСКА в матче с «Ротором»: стараемся чётко следовать плану Олича

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал победу армейцев в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).

«Я не знаю, что там насчёт рикошета. Я просто пробил и увидел мяч в сетке ворот. Мне было неважно, был рикошет или нет. Самое главное, что мы забили гол, мы очень этого хотели.

Главный тренер даёт нам план на игру, подробные инструкции, задания. Мы стараемся чётко следовать установленному плану. Все делают максимально прилежно свою работу, чтобы поднять уровень российского футбола. Таким образом, стремимся, чтобы ЦСКА и все гордились тем уровнем, который мы демонстрируем. Мы работаем и стараемся воплощать тренерские идеи в жизнь», — приводит слова Эджуке «Матч ТВ».

ЦСКА, набрав 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.