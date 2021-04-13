Грэм Поттер — о матче с «Эвертоном»: считаю, что именно мы сегодня были ближе к победе

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал ничейный результат матча 31-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:0).
«Я думаю, что сегодня мы были ближе к победе, но „Эвертон“ очень хорошо защищался, особенно в тех моментах, когда это было действительно необходимо. Этот результат — важный момент в истории этого сезона, и мы должны двигаться вперёд. Нам ещё есть над чем поработать.
Что касается хода матча, то я действительно доволен показанной игрой в исполнении моих футболистов. Мы были самой близкой к победе командой. У нас было несколько хороших моментов, но футболисты соперника хорошо блокировали наши удары и в целом хорошо оборонялись. Мы не смогли отдать убийственный последний пас, который позволил бы нам забить гол и победить. Но мы довольны тем, что сделали сегодня. Эта ничья — это с трудом заработанное очко и достойное выступление моей команды», — цитирует Поттера BBC.
Подопечные Грэма Поттера в 31 матче набрали 33 очка и поднялись на 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, оторвавшись от зоны вылета уже на 6 очков. «Эвертон» (48) — на восьмом месте (у команды Карло Анчелотти один матч в запасе).
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