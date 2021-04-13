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Шварц: ценю Чорлуку как игрока, но сейчас его переход не является темой для обсуждения

Шварц: ценю Чорлуку как игрока, но сейчас его переход не является темой для обсуждения
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о возможном переходе защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.

«Чорлуки в «Динамо» точно не будет? Я очень ценю Чорлуку как игрока, но сейчас его переход не является темой для обсуждения», – сказал Шварц в эфире канала «Россия 24».

Напомним, 31 марта Ведран Чорлука объявил об уходе из московского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо». Для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в Российской Премьер-Лиге.

В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Чорлука объявил об уходе из «Локомотива»
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