Шварц: ценю Чорлуку как игрока, но сейчас его переход не является темой для обсуждения

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о возможном переходе защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки.



«Чорлуки в «Динамо» точно не будет? Я очень ценю Чорлуку как игрока, но сейчас его переход не является темой для обсуждения», – сказал Шварц в эфире канала «Россия 24».

Напомним, 31 марта Ведран Чорлука объявил об уходе из московского клуба.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что в услугах Чорлуки заинтересовано московское «Динамо». Для «Динамо» этот вариант является очень серьёзным: клуб привлекает многолетний опыт хорватского защитника в Российской Премьер-Лиге.



В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 27 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.