Аршавин ответил на вопрос о возможном назначении на должность директора «Зенита»

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин ответил на вопрос о своём возможном назначении на пост спортивного директора сине-бело-голубых.

«Слухи — это слухи, когда будет решение, тогда и будет. Решение может быть как в мою пользу, так и в пользу какого-то другого кандидата.

Моё желание? Быть спортивным директором – одна из тех вещей, о которых я задумывался и мечтал. Здесь вопрос готовности, которую нужно правильно оценить. Вот и всё.

Сделает ли мне «Зенит» предложение? Я не знаю», — приводит слова Аршавина Bobsoccer.ru.

Напомним, 8 апреля спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покинул команду из Санкт-Петербурга. Рибалта был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года.