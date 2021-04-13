«Мы всё ближе к цели». Баринов отреагировал на победу «Локомотива» над «Спартаком»

24-летний российский полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на победу железнодорожников над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Есть победа в дерби. Спасибо команде за самоотдачу, а болельщикам – за огненную поддержку. Мы всё ближе к цели», — гласит пост Баринова в «Инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Дмитрия Баринова.

В текущем сезоне Баринов принял участие в 12 встречах за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.



Напомним, что после 25-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков и опережая московский ЦСКА по дополнительным показателям.