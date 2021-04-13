«Он наш золотой мальчик». Неймар назвал лучшие качества Мбаппе

Бразильский нападающий французского «Пари-Сен Жермен» Неймар поделился мнением о Килиане Мбаппе, выразив ему благодарность за помощь в адаптации во Франции.



«Килиан многому меня научил, к примеру, тому, как «быть французом». Он объяснил мне французский менталитет. Я многим обязан ему своей адаптацией и, следовательно, моим счастьем быть в «ПСЖ».



Прежде всего, я был тронут его человеческими качествами, которые у него есть. Килиан очень чуткий, он всегда счастлив, вежлив и добр ко всем. Он прекрасный человек. Вот почему мы так хорошо ладим с момента нашей первой встречи.



Затем, конечно, у меня была возможность наблюдать за его тренировками, наблюдать за его скоростью, его невероятным дриблингом, интеллектом и развитием. Тогда я сказал себе: «Он наш золотой мальчик!»



Конечно, сама по себе скорость ничего не значит. Вы должны быть умны, чтобы использовать это должным образом, что и делает Килиан. Он не только очень умён и быстр, но и обладает огромным арсеналом дриблинга», — цитирует Неймара Goal.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В нынешнем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Франции, забил 21 гол (5 — с пенальти) и отдал 7 результативных передач.