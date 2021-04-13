Колумбийская команда из-за вспышки COVID вышла на матч чемпионата страны всемером

Колумбийский клуб «Рионегро Агилас» из-за вспышки COVID-19 не смог собрать полный состав на матч чемпионата страны против «Бояко Чико».
В команде был выявлен 21 случай коронавируса, 16 из которых — у игроков. Также из-за травм выбыли ещё шесть футболистов. При этом клуб не смог заявить на матч футболистов из молодёжного состава. «Рионегро Агилас» обратился в федерацию футбола страны с просьбой о переносе игры, однако не получил положительного ответа.
В результате команда начала матч против «Бояка Чико» с семью игроками, двое из которых были вратарями. «Рионегро» ведёт борьбу за выживание в высшем дивизионе. Команда вышла на поле с двумя баннерами: один призывал к «честной игре», а на втором было написано: «Жизнь превыше всего».
В первом тайме команды друг другу голов не забили. На 57-й минуте «Бояко Чико» смог открыть счёт, а затем они забили ещё два мяча. После этого в составе «Рионегро» травмировался ещё один футболист, и игра завершилась досрочно, так как по правилам ФИФА для ведения игры необходимо не менее семи игроков.
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