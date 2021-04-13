Шварц – о борьбе за чемпионство к 100-летию «Динамо»: я бы не стал забегать так далеко

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о борьбе за чемпионство в РПЛ в ближайшие сезоны.

«Может ли идти речь о том, чтобы в год юбилея бороться за титул в РПЛ? Понимаю, что столетний юбилей клуба – это особая дата, и болельщикам хотелось бы чего-то особенного к ней. Я бы не стал забегать так далеко. Ещё два года впереди. Сейчас наша цель – максимально улучшить свою игру и делать всё возможное, чтобы становиться лучше каждый день», – сказал немец в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. В последний раз клуб становился чемпионом страны в 1976 году. В нынешнем сезоне команда с 43 очками после 25 туров занимает шестое место в таблице.