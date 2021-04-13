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Продолжение скандала после игры «Локо» – «Спартак», выход ЦСКА в финал КХЛ. Главное к утру

Продолжение скандала после игры «Локо» – «Спартак», выход ЦСКА в финал КХЛ. Главное к утру
Футбол 0
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«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу визита начальника «Локомотива» Станислава Сухины в судейскую сразу после матча, а хоккейный ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» обратился в КДК РФС по поводу визита Сухины в судейскую.

2. ЦСКА обыграл СКА и стал первым финалистом Кубка Гагарина.

3. «Зенит» разгромил «Панатинаикос» с разницей «+29» и впервые вышел в плей-офф Евролиги.

4. ЦСКА обыграл «Ротор» благодаря голам Эджуке и Рондона.

5. Панарин признан первой российской звездой недели в НХЛ.

6. Гол Дадонова помог «Оттаве» обыграть «Виннипег» и прервать серию поражений. У Зуба – "+3".

7. «Химки» обыграли «Енисей», Тимофей Мозгов вышел на площадку впервые с 2018 года.

8. «Нью-Джерси» объявил о переходе Куликова в «Эдмонтон».

9. «Севилья» в голевой «перестрелке» одолела «Сельту». В матче было забито семь мячей.

10. «Реал» объявил о переходе Венсана Пуарье.

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