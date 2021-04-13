Белотти может уйти из «Торино», если клуб не продлит контракт, истекающий в 2022 году

Форвард итальянского «Торино» Андреа Белотти может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 27-летний нападающий уйдет из туринского клуба, если не продлит контракт, истекающий летом 2022 года. На игрока претендуют «Милан», «Рома» и «Лион». В нынешнем сезоне Белотти провёл 28 матчей за «Торино», в которых забил 12 голов и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что в приобретении 27-летнего итальянца заинтересован лондонский «Челси». Портал Transfermarkt оценивает Белотти в € 40 млн. Нападающий выступает за «Торино» с 2015 года. До «Торино» он играл за итальянские «Палермо» и «Альбинолеффе». С 2016 года Белотти играет за сборную Италии.
В феврале появилась информация, что «Милан» рассматривает форварда как потенциальную замену 39-летнему Златану Ибрагимовичу. Контракт Ибрагимовича с миланцами истекает в конце этого сезона. Отмечалось, что даже если «Милану» удастся продлить соглашение со шведом, форварды могут быть вместе в команде.
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