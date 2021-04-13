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Полузащитник «Севильи» Васкес покинет клуб в конце сезона

Полузащитник «Севильи» Васкес покинет клуб в конце сезона
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Севильи» Франко Васкес покинет испанский клуб в конце нынешнего сезона, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Аргентинский футболист мечтает вернуться в Серию А.

Контракт 32-летнего Васкеса с «Севильей» истекает летом 2021 года. В нынешнем сезоне Франко сыграл 17 матчей, забил один гол.

«Севилья» объявила о подписании контракта с Франко Васкесом летом 2016 года. Соглашение было рассчитано на пять лет. Васкес с 2012 года выступал за «Палермо». Итальянский клуб приобрёл его у аргентинского «Бельграно».

Васкес сыграл за сборную Италии два матча, за сборную Аргентины он провёл три встречи. За «Севилью» полузащитник сыграл 193 матча, забил 26 голов и отдал 19 результативных передач.

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