Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Челси» — «Порту». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили
Футбол / РПЛ 0

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили скончался сегодня утром, сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале. В «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» подтвердили эту информацию.

Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации. Входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Ярдошвили стал главным врачом «Динамо» в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны. До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 годы работал в футбольном «Динамо».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021