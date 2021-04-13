Умер главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили

Главный врач московского «Динамо» Александр Ярдошвили скончался сегодня утром, сообщил журналист Василий Конов в своём телеграм-канале. В «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» подтвердили эту информацию.
Александр Ярдошвили — заслуженный врач Российской Федерации. Входил в медицинский совет Российского футбольного союза. Ярдошвили стал главным врачом «Динамо» в 2016 году, сменив Андрея Багдасаряна. До этого специалист возглавлял медицинскую службу футбольного ЦСКА. С 1998 по 2012 годы Ярдошвили работал в сборной России. С 1992 по 2012 год Ярдошвили работал врачом в «Локомотиве», который за это время дважды выигрывал чемпионат России и пять раз — Кубок страны. До этого Александр два года трудился в ватерпольном «Динамо», а с 1982 по 1988 годы работал в футбольном «Динамо».
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